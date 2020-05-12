الكويت: 991 إصابة جديدة بـ«كورونا» بينهم 222 مصرياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل 10 حالات وفاة من بين الحالات المصابة بمرض «كوفيد 19» الذي يسبّبه فيروس «كورونا» المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.



وخلال المؤتمر الصحافي للوزارة، اليوم الثلاثاء، قال الناطق باسمها د. عبد الله السند إنه جرى خلال الـ24 ساعة الأخيرة، تسجيل 991 إصابة جديدة ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 10277.

وأوضح السند أن الإصابات الجديدة شملت حالات مخالطة وتقصياً وبائياً، من بينها 138 حالة لمواطنين كويتيين، و300 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، و222 حالة من الجنسية المصرية، و118 حالة من الجنسية البنغلاديشية، وحالات من جنسيات أخرى.

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أما عن حالات الإصابات وفق المناطق الصحية فقد تم تسجيل: 356 حالة في منطقة الفروانية الصحية، 237 حالة في منطقة الأحمدي الصحية، 219 حالة في منطقة حولي الصحية، 116 حالة في منطقة العاصمة الصحية، 63 حالة في منطقة الجهراء الصحية. وقال السند إن المجموع الكلي للحالات التي تتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة 158حالة، منها 84 حالة مستقرة، و74 حالة حرجة.

ولفت السند إلى أن مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 201 شخص، منهم 189 مواطناً كويتياً، و12 حالة من جنسيات أخرى، وذلك بعد القيام بكافة الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس، على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوماً في الحجر المنزلي الإلزامي، اعتباراً من تاريخ مغادرة مركز الحجر.

وأضاف السند: «وصل مجموع الحالات التي أعلن شفاؤها إلى 3101 حالة بعد أن أعلن وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح شفاء 194 حالة من المصابين بالفيروس، مردفاً أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاءهم وسيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيداً لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.