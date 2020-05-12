عبد الساتر: إغلاق كامل لكل الكنائس والمدارس والمؤسسات التابعة لها

أصدر راعي ​أبرشية بيروت المارونية​ المطران ​بولس عبد الساتر​، تعميما إلى كهنة وأبناء وبنات الأبرشية أعلن فيه أنه بناء على قرار ​مجلس الوزراء​ سيصار إلى إغلاق كامل لكل الكنائس و​المدارس​ والمؤسسات التابعة لها اعتبارا من مساء الاربعاء 13 ايار وحتى صباح الإثنين، طالبا الاحتفال بالقداس الإلهي يوم الاحد بمفردهم، ونقله عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​ كما كان يجري سابقا. إضغط للمزيد

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