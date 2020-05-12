بلدية البابليّة: نتيجة فحوصات الـ"PCR" لعائلة المصاب بـ"كورونا" سلبية

أعلنت "بلدية البابليّة" أن "نتيجة فحوصات الـ"PCR التي أجريت لعائلة الشاب المصاب بعدوى ​فيروس كورونا​ جاءت سلبية"، مشيرة إلى أن "العائلة ستستكمل فترة الحجرة المنزلي الإلزامية لمدّة 14 يوماً". وطلبت ​البلدية​ من الأهالي، متابعة العمل بالتدابير المشددة المعمول بها منذ 4 أيام لحين صدور نتائج الفحوصات التي أجريت نهار أمس من قبل فريق ​وزارة الصحة​ في البلدة".

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