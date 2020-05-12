يعقوبيان: انتهيت من اقتراح لتأليف لجنة تحقيق برلمانية بموضوع الفيول المغشوش والهدر بالكهرباء

ركّزت النائبة بولا يعقوبيان، على "أنّها تعدّ اقتراحًا لتأليف لجنة تحقيق برلمانيّة بموضوع الفيول المغشوش والهدر بالكهرباء، وهذا أصبح أكثر من ضوروريًّا. الدستور والنظام أعطيانا أدوات كنواب للعمل بها، وليس فقط الكلام".
ورأت أنّ "المسألة القضائيّة بهذا الموضوع ذاهبة إلى "اللفلفة"، مشيرةً إلى أنّ "رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية قال إنّه لا يثق بالقضاء، ولا يسلّم موظّفًا للقضاء، وهذا سبب إضافي ليكون الموضوع موجودًا بين النواب، ليراقبوا ويحاسبوا". ولفتت إلى أنّ "نصّ الاقتراح بات جاهزًا، وحاولت إقناع نواب تكتل "لبنان القوي" أنّ لهم مصلحة بالاقتراح، ورآه النائب جورج عطالله"، مشدّدةً على "وجوب الوصةل إلى من هو مسوؤل عن الهدر والفساد والسمسرات والأموال المسروقة".
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