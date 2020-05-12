يعقوبيان: انتهيت من اقتراح لتأليف لجنة تحقيق برلمانية بموضوع الفيول المغشوش والهدر بالكهرباء

ركّزت النائبة ​بولا يعقوبيان​، على "أنّها تعدّ اقتراحًا لتأليف لجنة تحقيق برلمانيّة بموضوع ​الفيول​ المغشوش والهدر ب​الكهرباء​، وهذا أصبح أكثر من ضوروريًّا. ​الدستور​ والنظام أعطيانا أدوات كنواب للعمل بها، وليس فقط الكلام".

ورأت أنّ "المسألة القضائيّة بهذا الموضوع ذاهبة إلى "اللفلفة"، مشيرةً إلى أنّ "رئيس "تيار المردة" ​سليمان فرنجية​ قال إنّه لا يثق ب​القضاء​، ولا يسلّم موظّفًا للقضاء، وهذا سبب إضافي ليكون الموضوع موجودًا بين النواب، ليراقبوا ويحاسبوا". ولفتت إلى أنّ "نصّ الاقتراح بات جاهزًا، وحاولت إقناع نواب تكتل "​لبنان القوي​" أنّ لهم مصلحة بالاقتراح، ورآه النائب ​جورج عطالله​"، مشدّدةً على "وجوب الوصةل إلى من هو مسوؤل عن الهدر و​الفساد​ والسمسرات والأموال المسروقة".