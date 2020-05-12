قيادة الجيش: زورق حربي إسرائيلي خرق المياه الإقليمية اللبنانية

أصدرت مديرية التوجيه في قيادة الجيش بيانا أشارت فيه إلى أنه "خرق زورق حربي إسرائيلي ، بتاريخ 12 / 5 / 2020 ما بين الساعة 5.46 والساعة 6.21، المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة على مرحلتين، لمسافة أقصاها حوالى 352 متراً. تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".
تجدر الإشارة إلى أن قيادة الجيش سجلت اليوم 8 خروقات جوية لطائرات إسرائيلية للسيادة اللبنانية من عدة أماكن.
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