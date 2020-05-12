قيادة الجيش: زورق حربي إسرائيلي خرق المياه الإقليمية اللبنانية

أصدرت ​مديرية التوجيه​ في ​قيادة الجيش​ بيانا أشارت فيه إلى أنه "خرق زورق حربي إسرائيلي ، بتاريخ 12 / 5 / 2020 ما بين الساعة 5.46 والساعة 6.21، ​المياه​ الإقليمية ال​لبنان​ية مقابل ​رأس الناقورة​ على مرحلتين، لمسافة أقصاها حوالى 352 متراً. تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات ​الأمم المتحدة​ المؤقتة في لبنان".

تجدر الإشارة إلى أن قيادة الجيش سجلت اليوم 8 خروقات جوية لطائرات إسرائيلية للسيادة اللبنانية من عدة أماكن.