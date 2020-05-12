تمديد الحجر الصحي في الجزائر لمدة 15 يوما لمواجهة "كورونا"

أعلن رئيس الوزراء ​الجزائر​ي عبد العزيز جراد، "تمديد الحجر الصحي لمدّة 15 يومًا إضافيّة ابتداءً منم 15 أيار الحالي، في إطار مجابهة وباء فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19)". ولفت في إطار زيارته إلى ولاية وهران، إلى أنّ "هذا الإجراء يدخل في إطار التدابير المتّخذة للقضاء على الوباء"، مشيرًا إلى أنّ "ذلك يصبّ في مصلحة المواطنين". وأكّد أنّ "الوضعيّة الوبائيّة إلى غاية اليوم تبشّر بالخير، لأنّنا نتحكّم في هذا الوباء وفي تطوّره. صحيح أنّ عدد الحالات في تزايد، لكن يوجد كفاءات تقف بالمرصاد، وهو الأمر الّذي جعل الجزائر من أوائل البلدان الّتي أدخلت منهجيّة صحيّة مكّنت بالردّ وبسرعة على الوباء".

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