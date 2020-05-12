لفت الخبير الاقتصادي ​وليد أبو سليمان​، في تصريح تلفزيوني، إلى أنّ "من الشروط الّتي قد يضعها "​صندوق النقد الدولي​" على ​لبنان​، أن يكون هناك تحرير تدريجي لسعر صرف ​الليرة اللبنانية​، وإعادة هيكلة ​القطاع العام​، وووضع حدّ للتهرّب والتفلّت الضريبي". إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وليد أبو سليمان: من شروط صندوق النقد تحرير سعر صرف الليرة تدريجيا وإعادة هيكلة القطاع العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.