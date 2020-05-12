جنبلاط عرض الأوضاع مع سفراء النروج وسويسرا وكندا

استقبل رئيس ​الحزب التقدمي الإشتراكي​ ​وليد جنبلاط​ في كليمنصو، سفراء: ​النروج​ ليني ستينسيث، ​سويسرا​ مونيكا شماتز، وكندا إيمانويل لامورو، بحضور مفوض الشؤون الخارجية في الحزب زاهر رعد ومسؤول ملف التنمية الاقتصادية وئام أبو حمدان. وتم خلال اللقاء عرض مختلف الأوضاع العامة.

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