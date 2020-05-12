مصادر الـLBCI: اجتماع وزارة المالية حاول تصويب المسار وتوحيد الأرقام

أفادت مصادر قناة الـ"LBCI"، بأنّ "الاجتماع في ​وزارة المالية​ عشية بدء المفاوضات مع "​صندوق النقد الدولي​"، حاول تصويب المسار وتوحيد الأرقام". ولفتت إلى أنّه "لا يُخفى أنّ "صندوق النقد" يريد أرقامًا نهائيّة تحدّد الخسائر في ​القطاع المصرفي​ و"مصرف ​لبنان​"، مشيرةً إلى أنّ "لبنان هيّأ نفسه".

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