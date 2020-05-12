الدفاع المدني: انقاذ صبي فُقد في أحراج شحيم

أفادت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ عن أن عناصرها أنقذوا صبيا في الثانية عشرة من العمر كان قد أُعلن عن اختفائه في شحيم - ​الشوف​.

وأشارت المديرية في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي إلى أنه "و بعد عمليات البحث التي دامت حوالي الساعتين من الوقت تم العثور عليه في احد احراج شحيم. وبعد التأكد من انه بصحة جيدة تم تسليمه الى ذويه".