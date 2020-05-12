غرفة ادارة الكوارث بالشمال:العدد الإجمالي لحالات الحجر بلغ 870 ضمن محافظة الشمال

أعلنت ​غرفة عمليات إدارة الكوارث​ في محافظة ​لبنان​ الشمالي أن "أعضاءها بحثوا في خطة العمل بعد التخفيف من اجراءات التعبئة العامة، خصوصا إثر ظهور إصابات لدى بعض الوافدين من الخارج".

وأوصى المجتمعون بـ"التنسيق بين الإدارات الرسمية المعنية و​الأجهزة الأمنية​ للاشراف على حسن تطبيق العزل المنزلي على أن تتم متابعة الوافدين من الخارج من قبل ​قوى الأمن الداخلي​ و​البلديات​ المعنية".

كما أوصت بضرورة "متابعة المصابين والمخالطين لهم من قبل طبابة الأقضية والبلديات المعنية و​الصليب الأحمر​ والأجهزة التابعة للقائمقامين والمحافظ، وبإلزامية إجراء فحوصات PCR لجميع الوافدين من الخارج بعد أسبوع، وخلال فترة الحجر".

وأشارت إلى أنه "تم الاتفاق مع قائمقامي الأقضية على تسهيل مهمة عناصر الصليب الأحمر لتدريب فرق التدخل ومراقبي وشرطة البلديات على خطة الاستجابة للامن الصحي والارشاد الاجتماعي والأمن الغذائي، ومراقبة مدى تطبيق إجراءات ​الوقاية​ ما بعد فترة التعبئة، إضافة إلى كيفية إدارة مركز الحجر".

ودعت إلى "البحث في النظام المتعلق بإدارة مركز الحجر في فندق المعرض، إضافة إلى مركز ​الكورة​، لدعم هذه المراكز من قبل المنظمات المعنية والبلديات"، مطالبة ب"توثيق البيانات اليومية المتعلقة بالمصابين و​حالات​ العزل والحجر الصحي للمخالطين وحالات الشفاء من قبل طبيب ​القضاء​ والقائمقامين وإيداع غرفة عمليات المحافظة كل المستجدات والتطورات". وأشارت إلى أن "العدد الإجمالي لحالات الحجر بلغ 870 ضمن محافظة الشمال".