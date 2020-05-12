معوض: هناك اشخاص ظلموا وتم توقيفهم تحت شعار الارهاب

لفت النائب ميشال معوض في حديث تلفزيوني تعلقيا على اقتراح قانون العفو العام الذي تقدم به إلى انه "يجب ان نعترف انه هناك بالاساس مجموعة من الشرائح طالها ظلم نتيجة ظروف سياسية واجتماعية وقضائية معينة".
وأوضح انه "في بظروف معينة وتحت شعار الارهاب هناك اشخاص تم توقيفها وجزء من هؤلاء الموقوفين هناك ظلم بحقهم وهذا لا يعني اننا مع الاعفاء عن المجرمين"، لافتا إلى انه "هناك من خرج بريئا من السجن بسبب التأخير بالمحاكمات".
وشدد معوض على انه "سأرفض الاقتراح إذا تم الاصرار على تخفيض العقوبات".
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