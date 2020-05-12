معوض: هناك اشخاص ظلموا وتم توقيفهم تحت شعار الارهاب

لفت النائب ​ميشال معوض​ في حديث تلفزيوني تعلقيا على اقتراح قانون ​العفو العام​ الذي تقدم به إلى انه "يجب ان نعترف انه هناك بالاساس مجموعة من الشرائح طالها ظلم نتيجة ظروف سياسية واجتماعية وقضائية معينة".

وأوضح انه "في بظروف معينة وتحت شعار ​الارهاب​ هناك اشخاص تم توقيفها وجزء من هؤلاء الموقوفين هناك ظلم بحقهم وهذا لا يعني اننا مع الاعفاء عن المجرمين"، لافتا إلى انه "هناك من خرج بريئا من ​السجن​ بسبب التأخير بالمحاكمات".

وشدد معوض على انه "سأرفض الاقتراح إذا تم الاصرار على تخفيض العقوبات".