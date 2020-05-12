مكاوي: نسبة الالتزام بقرارات التعبئة العامة تدنت في اليومين السابقين

أوضح ​محافظ​ جبل ​لبنان​ ​محمد مكاوي​ انه "تفاجأنا انه عندما تأتينا لوائح أرقام هواتف الوافدين إلى لبنان، هناك قسم من هذه الارقام يكون غير صحيحا، ونحن امام واقع لا مزاح فيه وهناك مواد بقانون العقوبات تلاحق المقصرين بهذه الحالات ".

وأعطى مكاوي في حديث تلفزيوني مهلة 48 ساعة لمن كان خطه مغلقا منذ عودته إلى لبنان و"إلا سأحيله للقضاء ايضا"، موضحا انه من تم تحويلهم اليوم غلى ​النيابة العامة​ هم من ​قضاء بعبدا​ ".

وكشف ان "نسبة الالتزام بقرارات التعبئة العامة تدنت في اليومين السابقين ولا تتعدى الـ50 بالمئة بالمقابل وصل الالتزام إلى 90 بالمئة عند بدء الازمة".