وفد من حركة أمل يجتمع مع منظمة التحرير: للحفاظ على استقرار المخيمات

افاد مراسل "الخليج 365" في صيدا، عن ان وفدا قياديا من حركة أمل ضم عضوا المكتب السياسي ومسؤول الملف الفلسطيني محمد الجباوي والمهندس بسام كجك، عقد اجتماعا مع وفد من فصائل منظمة التحرير الفلسطيني في لبنان برئاسة امين السر فتحي ابو العردات، وذلك في مقر الاتحادات النقابية والشعبية الفلسطينية في صيدا حيث جرى بحث مختلف الاوضاع العامة وخاصة الفلسطينية منها على ضوء فيروس كورونا وتداعياته السلبية المعيشية والاقتصادية على ابناء المخيمات الذين يئنون من الفقر والجوع.
واكد المجتمعون، على أهمية حفظ أمن واستقرار المخيمات الفلسطينية وقطع دابر اي اقتتال او خلاف على خلفية الاشتباك الذي وقع في مخيم الرشيدية وادى الى سقوط ضحية وعدد من الجرحى.
وترأس ابو العردات اجتماعا لفصائل المنظمة بحثوا خلاله الوضع السياسي العام ووباء كورونا. ودور وكالة الاونروا واشتباك الرشيدية اضافة الى نشاط افتراضي احياء للذكرى الثانية والسبعين لنكبة فلسطين في 15 ايار الجاري.
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