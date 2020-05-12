وفد من حركة أمل يجتمع مع منظمة التحرير: للحفاظ على استقرار المخيمات

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، عن ان وفدا قياديا من ​حركة أمل​ ضم عضوا المكتب السياسي ومسؤول الملف ال​فلسطين​ي ​محمد الجباوي​ والمهندس ​بسام كجك​، عقد اجتماعا مع وفد من فصائل منظمة التحرير الفلسطيني في ​لبنان​ برئاسة امين السر ​فتحي ابو العردات​، وذلك في مقر الاتحادات النقابية والشعبية الفلسطينية في صيدا حيث جرى بحث مختلف الاوضاع العامة وخاصة الفلسطينية منها على ضوء ​فيروس كورونا​ وتداعياته السلبية المعيشية والاقتصادية على ابناء المخيمات الذين يئنون من الفقر والجوع.

واكد المجتمعون، على أهمية حفظ أمن واستقرار ​المخيمات الفلسطينية​ وقطع دابر اي اقتتال او خلاف على خلفية الاشتباك الذي وقع في ​مخيم الرشيدية​ وادى الى سقوط ضحية وعدد من الجرحى.

وترأس ابو العردات اجتماعا لفصائل المنظمة بحثوا خلاله الوضع السياسي العام ووباء كورونا. ودور ​وكالة الاونروا​ واشتباك الرشيدية اضافة الى نشاط افتراضي احياء للذكرى الثانية والسبعين لنكبة فلسطين في 15 ايار الجاري.