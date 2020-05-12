مطرانية الأرمن الأرثوذكس استملت 100 حصة غذائية من سفارة الإمارات لتوزيعها على العائلات الفقيرة

أعلنت مطرانية الأرمن الأرثوذكس في لبنان، أنّ "في إطار الأعمال والمساعدات الإنسانيّة الّتي تقوم بها الإمارات في لبنان، استلمت مطرانية الأرمن الأرثوذكس في لبنان 100 حصّة غذائيّة لتوزيعها على العائلات الفقيرة العائدة لطائفتها".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "المطرانية بشخص المطران شاهه بانوسيان، تتقدّم بالشكر الجزيل للإمارات وعلى رأسها رئيس البلاد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وولي عهده الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولسفير الإمارات في لبنان حمد سعيد الشامسي، على العطاءات الّتي تخصّصها للبنان عامّةً وللطائفة الأرمنية الأرثوذكسية خاصّةً، شاكرين دعمها في هذه الأيام الصعبة، ورافعين الصلوات والدعوات بمناسبة الشهر الفضيل بدوام النجاح والتوفيق".
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