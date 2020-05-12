كبير اختصاصيي الأمراض المعدية بأميركا: عدد وفيات كورونا من المؤكد أنه أعلى من المعلن

أعلن كبير اختصاصيي ​الأمراض​ المعدية في ​الولايات المتحدة​ الدكتور أنتوني فاوتشيان "عدد الوفيات جراء ​فيروس كورونا​ في البلاد أكبر بكثير من المعلن"، مشيراً الى "الأشخاص الذين ماتوا في المنزل، والذين لم يتم احتسابهم"، معتبراً ان "خطر تفشي COVID-19 في البلاد ما زال قائما إذا تم رفع القيود الوبائية قبل الأوان"، محذراً من أنه إذا "أعيد فتح الولايات الأميركية بسرعة كبيرة، فإن الأميركيين سيواجهون معاناة وموتا لا داعي لهما".

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، كجائحة عالمية، وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها، تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة، وبحسب الإحصاءات الرسمية، تخطى إجمالي الإصابات بوباء "كوفيد-19" في مختلف دول العالم 4 ملايين إصابة، فيما تجاوز إجمالي الوفيات 277 ألف حالة.