التحقيق مع الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري ديستان بتهمة التحرش الجنسي

خضع الرئيس الفرنسي الأسبق ​فاليري جيسكار ديستان​ البالغ 94 عاما للتحقيق في ​باريس​، بتهمة ​التحرش​، حيث تدعي صحفية ألمانية أنه لامسها على أردافها ثلاث مرات خلال حوار أجرته معه أواخر 2018.

وتقدمت آن كاثرين شتراكه الصحفية في التلفزيون الألماني الرسمي "دبليو دي آر" والبالغة 37 عاما بشكوى في آذار الماضي ضد ديستان، مشيرةً إلى أن الحادث وقع خلال في كانون الأول من عام 2018 تسجيل حوار بمناسبة مئوية هيلموت شميت، المستشار الألماني الأسبق الذي كان ديستان مقربا منه خلال ولايته الرئاسية 1974-1981.

وأشار مدعي عام باريس، إلى أنه فتح تحقيقا بتهمة "​الاعتداء الجنسي​"، فيما رفض محامي ديستان التعليق