سلطت زامبيا أغلقت موقتا الحدود مع تنزانيا لتعزيز إجراءات مكافحة كورونا

لفت وزير إقليم موتشينجو في ​زامبيا​، مالوزو سيشون، إلى أنّ "زامبيا أغلقت بشكل موقّت حدودها مع ​تنزانيا​، لتعزيز إجراءات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد"، مؤجّلةً صادراتها الرئيسيّة من النحاس عبر دار السلام.

وأوضح في حديث تلفزيوني، أنّ "لدينا عدد كبير من ​الشاحنات​ بحاجة للحصول على تصريح للخروج من زامبيا"، مبيّنًا أنّه "سيتمّ إعطاء أولويّة للشاحنات الّتي تدخل زامبيا محمَّلة بسلع أساسيّة، مثل ​الوقود​ والإمدادات الطبيّة والمواد الغذائيّة".

وكان قد أمر رئيس زامبيا إدجار لونجو، يوم الأحد بإغلاق الحدود، بعد أن سجّلت بلدة ناكوندي الحدودية 76 حالة إصابة بـ"كوفيد 19"، وهو المرض التنفّسي الناجم عن فيروس "كورونا"؛ في أعلى عدد إصابات سجّلته زامبيا خلال يوم واحد.