فرنسا تغرّم مغاربة تظاهروا أمام سفارة الرباط في باريس

فرضت ​الشرطة الفرنسية​ غرامات على مغاربة تظاهروا أمام سفارة بلادهم في ​باريس​ مطالبين بالعودة إلى ​المغرب​، في وقت سمحت فيه بلدان أجنبية للمغاربة العالقين بالتظاهر بلا قيود.

وأكدت مغربية عالقة في ​فرنسا​ أن الشرطة الفرنسية فرضت غرامات بقيمة 135 يورو على كل شخص شارك في الوقفة الاحتجاجية التي حضرها 50 شخصا الاثنين أمام سفارة المغرب في باريس للمطالبة بترحيلهم إلى المغرب.

واستغرب المحتجون فرض الغرامات على من احتجوا في باريس حصرا، بينما لم يشمل هذا الإجراء باقي المدن الفرنسية، التي شهدت ​مظاهرات​ مماثلة أمام المصالح الدبلوماسية للمملكة. حيث عبروا عن استيائهم من عدم تدخل السفارة لثني السلطات الفرنسية عن فرض الغرامات، خاصة وأنهم في وضع صعب جراء عدم اتخاذ قرار إرجاعهم إلى البلاد.