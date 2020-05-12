الصحة الإسرائيلية: 20 إصابة جديدة بكورونا ولا وفيات

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن أن الإصابات بفيروس كورونا زادت اليوم 20 حالة جديدة وبلغت 16526، بينما بقيت حصيلة الوفيات عند 258 دون تسجيل حالات جديدة، مشددة على أنه بين المصابين 67 حالة خطيرة، منها 57 مرتبطة بأجهزة تنفس و52 حالة متوسطة.
ومع انخفاض معدل الإصابات اليومية في البلاد، أقرت الحكومة الإسرائيلية مجموعة من التسهيلات، بينها إعلان وزارة الثقافة والرياضة أن فروع الرياضة المختلفة وبرك السباحة سيتم افتتاحها قبل نهاية الشهر، كما سيتم منح موافقات لإجراء مباريات بجميع أنواع الرياضة التنافسية بدون جمهور واتصال جسدي بين المتنافسين.
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