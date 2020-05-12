الشرطة السعودية: ضبط شبكة تمارس الاتجار بالبشر في شهر رمضان

أعلنت ​الشرطة السعودية​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه "امتداداً لجهود ​الأجهزة الأمنية​ في مكافحة ​ظاهرة التسول​ بالمنطقة، فقد تم ضبط شبكة تمارس ​الاتجار بالبشر​ لجمع ​المال​ بالتسول خلال ​شهر رمضان​، وتم القبض على جميع عناصرها وعددهم 50 شخصا من جنسيات مختلفة، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة". إضغط للمزيد

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