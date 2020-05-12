ضبط أكثر من 6200 خالف لقرار حظر التجوال بسبب كورونا في مصر

أعلنت ​وزارة الداخلية المصرية​ القبض على عدد كبير من المواطنين في أعلى حصيلة يومية لمخالفات حظر التجوال في البلاد بسبب ​فيروس كورونا​، حيث تم ضبط 6244 شخصا مخالفا لقرار حظر التجوال في الشوارع، بالإضافة إلى ضبط 1331 ​سيارة​ مخالفة، بالإضافة إلى ضبط 186 ​دراجة نارية​ مخالفة، و 206 مركبات "توك توك" مخالفة.

و أكدت وزارة الداخلية المصرية بأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.