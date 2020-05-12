ضبط أكثر من 6200 خالف لقرار حظر التجوال بسبب كورونا في مصر

أعلنت وزارة الداخلية المصرية القبض على عدد كبير من المواطنين في أعلى حصيلة يومية لمخالفات حظر التجوال في البلاد بسبب فيروس كورونا، حيث تم ضبط 6244 شخصا مخالفا لقرار حظر التجوال في الشوارع، بالإضافة إلى ضبط 1331 سيارة مخالفة، بالإضافة إلى ضبط 186 دراجة نارية مخالفة، و 206 مركبات "توك توك" مخالفة.
و أكدت وزارة الداخلية المصرية بأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
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