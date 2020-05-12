الرئيس الأفغاني: على الجيش ان يتحول من الدفاع إلى الهجوم بعد هجمات طالبان

أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني أنه أصدر أوامره للجيش بالتحول من وضع الدفاع إلى وضع الهجوم، واستئناف العمليات ضد حركة "طالبان"، بعد هجومين منفصلين، في أفغانستان أسفرا عن مقتل أكثر من 35 شخصا وإصابة العشرات.
ولفت غني الى أن "حركة طالبان تجاهلت الدعوات المتكررة لتقليل العنف ووقف إطلاق النار"، مشددا أن "الدعوة لوقف إطلاق النار لا تعني الضعف لكنها تظهر التزاما بالسلام".
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