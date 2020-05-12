حريق في ناقلة نفط اندونيسية ينتج سبعة قتلى وعشرات المصابين

قتل سبعة أشخاص على الأقل وأصيب 22 آخرون بجروح وحروق، نتيجة حريق اندلع في ناقلة نفط في مرفأ بجزيرة سومطرة الإندونيسية. وأعربت الشرطة عن خشيتها من ارتفاع حصيلة الضحايا لاحقا.
وعلق الضحايا مع عشرات الأشخاص على متن ناقلة النفط "جاغ ليلا"، التي كانت تخضع لأعمال صيانة، عندما اشتعلت فيها النيران الاثنين بعد سماع دوي انفجارات في ميناء بيلاوان في شمال سومطرة، وأشار المتحدث باسم الشرطة المحلية، إلى أن "القتلى هم من علقوا في السفينة خلال الحريق. ولم ينجحوا في الفرار".
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