مركز المصالحة الروسي في سوريا: تنفيذ الدورية الروسية - التركية العاشرة في إدلب

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، ان "مجموعتين من الجيشين الروسي والتركي، نفذتا الدورية المشتركة العاشرة، في محافظة إدلب على طريق السيارات السريع m4، الذي يربط بين مدينتي حلب واللاذقية".
ولفت الى ان "7 آليات عسكرية روسية شاركت في هذه الدورية وهي مركبتان من طراز "تايفون"، واثنتان من طراز "ب ت ر-82 أ"، وعربتان مدرعتان من طراز "تيغر"، وسيارة مدرعة من طراز BREM-K. ومن الجو، تابعت سير الدورية، طائرات بدون طيار تابعة للقوات الجوية والفضائية الروسية".
هذا وتم تسيير أول دورية روسية تركية مشتركة على طريق السيارات المذكور، في منطقة خفض التصعيد في إدلب يوم 15 اذار 2020، والثانية في 23 اذار، والثالثة في 8 نيسان، والرابعة في 15 نيسان، والخامسة في 21 نيسان، والسادسة في 28 نيسان، والسابعة في 30 نيسان، والثامنة في 5 ايار، والتاسعة في 7 ايار".
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