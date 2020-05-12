الصحة التركية: تسجيل 53 حالة وفاة و1704 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"

أعلن وزير الصحة التركية، "تسجيل 53 حالة وفاة بسبب فيروس "كورونا" المستجد، و1704 إصابات جديدة، ما يرفع الحصيلة إلى 141 ألف و475 إصابة". إضغط للمزيد

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