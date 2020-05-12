ترامب: أسعار النفط تعاود الارتفاع بعد تخفيض السعودية إنتاجها

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، ان "أسعار ​النفط​ الخام عاودت الارتفاع مرة أخرى بعد قرار ​السعودية​ بتخفيض إنتاجها من النفط، وشركات الطاقة الأميركية العظيمة التي توفر ملايين الوظائف، بدأت الظهور بحالة جيدة مرة أخرى".

هذا ووجهت ​وزارة الطاقة​ السعودية شركة النفط الوطنية العملاقة "​أرامكو​"، إلى تخفيض إنتاجها من البترول الخام، لشهر حزيران القادم، بكمية إضافيةٍ طوعية تبلغ مليون برميل يومياً، تُضاف إلى التخفيض الذي التزمت به السعودية في اتفاقية "أوبك بلس"، الموقعة في 12 نيسان الماضي.