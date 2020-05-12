أعلنت السلطات الصحية الإيطالية عن تسجيل 172 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يمثل انخفاضا طفيفا مقارنة مع إحصاءات أمس التي سجلت 179 وفاة. وأكدت وكالة الحماية المدنية الإيطالية اليوم الثلاثاء أن عدد ضحايا الفيروس التاجي في البلاد أصبح بذلك 30911 حالة، في ثالث أكبر حصيلة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.
وشهد معدل الإصابات الجديدة بكورونا في إيطاليا خلال اليوم الأخير ارتفاعا بنحو ضعفين مقارنة مع إحصاءات اليوم السابق (1402 إصابة اليوم، مقابل 744 أمس)، ليرتفع إجمالي عدد حالات كورونا التي تم رصدها في البلاد إلى 221216، في خامس أكبر حصيلة في العالم. حيث انخفض عدد حالات كورونا النشطة في إيطاليا خلال آخر 24 ساعة من 82488 إلى 81266، بما فيها 952 مريضا في العناية المركزة، فيما ارتفع عدد المتعافين من 106587 حتى 109039.
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 172 وفاة بكورونا في إيطاليا بانخفاض طفيف للمعدل اليومي للوفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.