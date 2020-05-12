خارجية الصين حثت فرنسا على إلغاء عقد أسلحة مع تايوان لتجنب الاضرار بالعلاقات الثنائية

ذكرت وزارة الخارجية الصينية "أنّها عبّرت عن قلقها البالغ لفرنسا بسبب عقد تسلّح مع تايوان"، مؤكّدةً "أنّنا نعارض كلّ مبيعات الأسلحة أو التبادلات العسكريّة والأمنيّة مع منطقة تايوان".
ولفتت إلى أنّ "مثل هذه الصفقة مع الجزيرة الّتي تطالب بكين بالسيادة عليها وتديرها حكومة معارضة لها، قد يسيء إلى العلاقات الصينيّة الفرنسيّة"، مشدّدةً على "أنّنا نحثّ فرنسا على إلغاء بيع الأسلحة المخطّط لتايوان، لتجنّب الاضرار بالعلاقات الصينيّة الفرنسيّة".
وكان قد ذكرت صحف تايوانيّة أنّ الصفقة تتناول بيع تجهيزات لفرقاطات فرنسيّة بيعت إلى سلاح البحرية التايواني في التسعينيّات، وتسبّبت بأزمة دبلوماسيّة حينها بين فرنسا والصين. وبيّنت أنّ قيمة الصفقة تزيد على 800 مليون دولار تايواني (26.8 مليون دولار)، لشراء منصّة إطلاق من وحدة تابعة لمجموعة "دي سي آي" الفرنسيّة.
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