تسجيل 347 إصابة جديدة بكورونا بمصر وارتفاع حالات الشفاء لـ 2326 حالة

أعلن المتحدث باسم ​وزارة الصحة​ في مصر خالد مجاهد، عن أن حالات الشفاء من الفيروس ارتفعت إلى 2326 حالة حتى اليوم، مؤكداً أنه تم تسجيل 347 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، لافتا إلى وفاة 11 حالة جديدة، مشيراً إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقا لإرشادات ​منظمة الصحة العالمية​.

وأكد مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر ب​فيروس كورونا​ حتى اليوم، الثلاثاء، هو 10093 حالة من ضمنهم 2326 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 544 حالة وفاة.