"العدالة والتنمية": سنعتبر مليشيا حفتر هدفا مشروعا إذا استهدفت بعثات تركيا بليبيا

أعرب المتحدّث باسم "حزب العدالة والتنمية" التركي، ​عمر جليك​، عن استنكاره "حادثة سقوط قذيفة صاروخية بالقرب من ​السفارة التركية​ في ​طرابلس​ قبل أيام"، مشدّدًا على "عدم إمكانيّة القبول بذلك".

وأكّد خلال مؤتمر صحافي، إثر اجتماع اللجنة المركزية للحزب، أنّ "من الآن فصاعدًا، إذا استهدفت مليشيا قائد الجيش الوطني الليبي المشير ​خليفة حفتر​ بعثاتنا في ​ليبيا​ بأيّ شكل، فسنعتبرها هدفًا مشروعًا"، لافتًا إلى أنّ "على الجميع أن ينتبّه إلى تصرّفاته، فإنّ استهداف الأهداف والبعثات التركية بأي شكل من الأشكال، يعني أنّهم سيجعلون من أنفسهم هدفًا مشروعا لنا".

كما تطرّق جليك إلى الشأن السوري، مشيرًا إلى "أهميّة وقف ​إطلاق النار​ في إدلب، للمضي قدمًا في المسار السياسي ب​سوريا​"، مركّزًا على أنّه "إذا استمرّت أعمال اللجنة الدستورية في سوريا، فإنّ وقف إطلاق النار الدائم في إدلب سيكون له المساهمة الكبرى في ذلك".