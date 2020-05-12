رئيس حكومة تونس: نحن بحاجة إلى 5 مليارات يورو إضافية لموازنة 2020

أعلن رئيس ​الحكومة التونسية​ ​إلياس الفخفاخ​، أنّ "بلاده في حاجة إلى خمسة مليارات يورو إضافيّة ل​موازنة​ العام 2020"، بينما يواجه ​الاقتصاد​ أسوأ أزمة له منذ استقلال تونس في العام 1956، بسبب جائحة "​كورونا​".

ولفت إلى أنّ "قانون المالية قدّر تمويلات خارجيّة بـ8 مليارات دينار، أكثر بقليل من 2,5 مليار يورو، وأظن أنّ هذا الرقم سيتضاعف على الأقل"، موضحًا "أنّنا بصدد مناقشة كلّ الحلول المتاحة وطنيًّا ودوليًّا".

وكان قد أقرّ قانون المالية موازنة عامّة للعام الحالي في حدود 47 مليار دينار (15 مليار يورو)، خُمس تمويلها من الخارج. وقد خصّص ​الاتحاد الأوروبي​ في نهاية آذار الماضب، هبة ماليّة لتونس قيمتها 250 مليون يورو، كما منح "​صندوق النقد الدولي​" قرضًا طارئًا للبلاد بقيمة 745 مليون دولار.