تسجيل 14 إصابة جديدة بكورونا في الأردن وارتفاع الإجمالي إلى 576 حالة

كشف وزير الصحة ​الأردن​ي سعد جابر، عن "تسجيل 14 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في الأردن، توزّعت على الشكل الآتي:3 حالات في محافظة الزرقاء، 3 من الطلبة الخاضعين للحجر في منطقة ​البحر الميت​، 5 من مخالطي سائق الخناصري، و3 سائقي شاحنات".

ولفت في مؤتمر صحافي، إلى أنّه "بناءً على ذلك، يكون فد ارتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في البلاد إلى 576"، مشيرًا إلى أنّه "لم تُسجَّل حالات شفاء، وعدد المصابين قيد العلاج هو 122". وأفاد بـ"إجراء قرابة 4500 آلاف اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات إلى 123600 فحص".