السيسي: للسعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل كهدف استراتيجي لمصر

لفت المتحدث باسم ​الرئاسة المصرية​ بسام راضي، إلى أن الرئيس ​عبد الفتاح السيسي​ ناقش مع ​الحكومة​ تطورات مشروعات ​وزارة الزراعة​ في مختلف المجالات، ومشروع تنمية ​سيناء​، حيث وجه السيسي الحكومة بـ"زيادة حجم الدعم المقدم للمشروع القومي ومضاعفة حجمه وإنتاجيته، والسعي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل كهدف استراتيجي ومنهج ثابت للدولة"، مشدداً على ضرورة "دعم منظومة مراكز تجميع الألبان على مستوى مصر ورفع كفاءتها لصالح زيادة الإنتاج".

تجدر الإشارة إلى أن المشروع يهدف إلى تنمية سيناء إلى إقامة مشاريع التجمعات البدوية السكنية، وتطوير بحيرة البردويل لتنمية واستغلال ثروتها السمكية، إلى جانب إنشاء مجمع متكامل لقرى الصيادين بهدف رعايتهم اجتماعيا وتوفير الخدمات اللازمة لهم.