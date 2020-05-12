إنقاذ 24 طالب لجوء عند السواحل التركية أجبرتهم اليونان على العودة

أعلن خفر السواحل التركي عن أنه أنقذ 24 طالب لجوء، أجبرتهم اليونان على العودة بزورقهم إلى المياه الإقليمية التركية، بولاية تشانق قلعة شمال غربي البلاد. وفي التفاصيل أن مجموعة من طالبي اللجوء ركبوا البحر من ساحل أيواجيق، بطرق غير قانونية، قاصدين جزيرة ميديللي اليونانية، وأثناء تقدمهم بزورقهم المطاطي نحو الجزيرة، اعترضتهم دورية من خفر السواحل اليوناني، وأجبرتهم على العودة بعد أن دفعت زورقهم باتجاه المياه الإقليمية التركية.
ونقل طالبو اللجوء، الذين يحملون جنسيات أفغانستان والكونغو وإفريقيا الوسطى ومالي، إلى مركز خفر السواحل التابع لبلدية كوتشوك قويو شمال غربي تركيا.
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