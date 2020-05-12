الإنتربول أصدر مذكرة توقيف بحق زوجة دبلوماسي أميركي متهمة في حادث سير ببريطانيا

أصدر ​الإنتربول​ "نشرة حمراء" لتوقيف زوجة دبلوماسي أميركي، تُدعى آنا ساكولاس متّهَمة في حادث سيارة في ​بريطانيا​، أدّى إلى مقتل الشاب هاري دان (19 عامًا)؛ بحسب ما أعلنت عائلته.

وقُتل دان في آب الماضي، عندما اصطدمت دراجته النارية بسيارة كانت تسير على الجهة الخاطئة من الطريق بالقرب من قاعدة جوية في بريطانيا، يستخدمها ​الجيش الأميركي​ كمركز اتصالات.

وكانت ساكولاس تقود السيارة، ثمّ عادت إلى ​الولايات المتحدة الأميركية​ رغم تحقيقات الشرطة، الّتي اتّهمتها بالتسبّب في موت الشاب بسبب القيادة الخطرة. وادّعت ساكولاس حينها، الّتي كان زوجها مسؤول مخابرات، أنّها تتمتّع بحصانة دبلوماسيّة.