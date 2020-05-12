الصحة العراقية: تسجيل 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ و​البيئة​ العراقية، عن "تسجيل ارتفاع جديد في معدل زيادة ​الإصابات​ ب​فيروس كورونا​، بواقع 95 إصابة جديدة بالفيروس وحالتي وفاة". يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، كجائحة عالمية، وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها، تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة، وبحسب الإحصاءات الرسمية، تخطى إجمالي الإصابات بوباء "كوفيد-19" في مختلف دول العالم 4 ملايين إصابة، فيما تجاوز إجمالي الوفيات 277 ألف حالة.

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