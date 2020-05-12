وزارة الري السودانية ترفض مقترحا إثيوبيا بتوقيع اتفاق حول سد النهضة

أعلنت وزارة الري والموارد المائية ​السودان​ية اليوم، عن رفض السودان، مقترحا ​إثيوبيا​ يقضي بتوقيع اتفاق جزئي، حول ملء بحيرة ​سد النهضة​ المتوقع أن يبدأ في حزيران القادم، مشيرةً في بيان لها إلى أنه "أبلغ رئيس الوزراء ​عبد الله حمدوك​ نظيره الإثيوبي ​أبي أحمد​، أن توقيع أي اتفاق جزئي للمرحلة الأولى لا يمكن الموافقة عليه، نظرا لوجود جوانب فنية وقانونية يجب تضمينها في اتفاق، وحددتها آلية التنسيق وتبادل البيانات وسلامة السد و​الآثار​ البيئية والاجتماعية.

وأكد رئيس الوزراء ​السوداني​، موقفه بشأن التوصل إلى اتفاق ثلاثي بين السودان ومصر وإثيوبيا، موضحاً أن الطريق للوصول إلى اتفاقية شاملة هو الاستئناف الفوري للمفاوضات.

تجدر الإشارة إلى أن إثيوبيا رفضت التوقيع على مقترح اتفاق تقدم به الوسيط الأمريكي إلى جانب ​البنك الدولي​ لإيجاد حلول لخلافات الدول الثلاث.