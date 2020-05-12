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الأمن الروسي يحبط هجوما إرهابيا شمال شرقي موسكو

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كشفت هيئة ​الأمن​ الفدرالي الروسية، أنها أحبطت هجوما إرهابيا في مدينة كيمري بمقاطعة تفير شمال شرقي ​موسكو​. وأعلنت الهيئة أنها "اعتقلت مواطنا من مواليد عام 2001 كان متورطا مع آخرين في التحضير للاعتداء على مبان حكومية وشن هجمات مسلحة على مسؤولين وضباط أمن وموظفين عموميين".

وتم العثور بحوزة الموقوف على مسدس حربي مع ذخيرة و ثلاثة زجاجات حارقة و أسلحة بيضاء و مذكرة معلومات تضمنت مخططات الهجمات. ولم تحدد الهيئة الدوافع التي استرشد بها الموقوف، أو الجهة التي كانت وراءه.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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