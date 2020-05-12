سلطات بريطانيا تخصص حزمة مالية لمساعدة العراق

أعلنت ​السفارة البريطانية​ في ​العراق​ اليوم، التزام ​المملكة المتحدة​ بدعم رئيس الحكومة الجديد ​مصطفى الكاظمي​، والشعب العراقي. وأشارت وزير ​التنمية الدولية​ آن ماري تريفليان، في بيان صحفي نقلته السفارة، إلى أن "المملكة المتحدة ملتزمة بدعم رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي والشعب العراقي، بينما يواجه بلدانا مع بقية بلدان العالم خطر ​كورونا​"، معتبرةً أن "المملكة ملتزمة بمساعدة العراق في التعامل مع الجائحة، ويجري الآن إعادة تخصيص هذه الحزمة المالية ضمن الميزانية الحالية لوزارة التنمية الدولية البريطانية إلى العراق، حيث سيساعد هذا التمويل الصندوق المشترك للمساعدات الإنسانية في العراق".

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