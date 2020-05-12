المخابرات الأفغانية تؤكد إلقاء القبض على زعيم داعش بجنوب آسيا

أعلنت وكالة ​الاستخبارات الأفغانية​، اعتقال زعيم ​تنظيم داعش​ الإرهابي في جنوب آسيا أبو عمر ال​خراسان​ي، في عملية تفذتها القوات الخاصة شرقي العاصمة كابل.

وأفاد بيان عن إصابة مسؤولين في الاستخبارات والعلاقات العامة في ذراع داعش بجنوب آسيا، خلال العملية التي أطلقت بناء على اعترافات عناصر من التنظيم الإرهابي، أوقفتهم ​السلطات الأفغانية​ في وقت سابق. وكانت السلطات الأمنية في ​أفغانستان​ قد أعلنت أمس الاثنين عن اعتقال أبو عمر خراساني مع قياديين آخرين بالتنظيم.

تجدر الإشارة إلى أن ​قوات الأمن​ الأفغانية قبضت خلال عملية أطلقتها في 5 نيسان جنوب أفغانستان، على زعيم ذراع تنظيم داعش في خراسان المدعو عبد الله أوراكزاي.

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