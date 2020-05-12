LBCI: إرتفاع عدد المصابين بكورونا في صفوف عناصر المحكمة العسكرية إلى 26

كشفت معلومات قناة الـ"LBCI"، أنّ "عدد المصابين بفيروس "كورونا" في صفوف عناصر ​المحكمة العسكرية​ ارتفع إلى 26، وكلّهم في الحجر الإلزامي، وهناك أوامر أُعطيت لقطوعات ​الجيش اللبناني​ كافّة للإلتزام بأقصى إجراءات الوقاية".

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