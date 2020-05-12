السلطات السعودية تفرض حظر تجوال كامل خلال عيد الفطر

أعلنت السلطات ​السعودية​، فرض حظر تجوال على مدار 24 ساعة بكافة أنحاء السعودية خلال عطلة ​عيد الفطر​ تمتد من 23 إلى 27 أيار الحالي. وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية الإجراءات المتبعة في فترة الأعياد التي تمتد من بداية يوم السبت 23 ايار 2020، حتى نهاية يوم الأربعاء 27 ايار 2020. وأكد على منع التجول الكامل طوال اليوم في مدن ومناطق المملكة خلال هذه الفترة.

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