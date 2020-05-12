الشرطة البريطانية تعمم عن دبلوماسي مفقود

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نصر المجالي: أعلنت الشرطة البريطانية أنها تجري بحثا عن دبلوماسي مفقود وهو من المقرر أن يتسلم مهمة المفوض السامي البريطاني الجديد لجمهورية فيجي في يوليو المقبل.

وقالت الشرطة في بيان إن السفير السابق في نيبال (من 2015 – 2019) ريتشارد موريس (52 سنة)، شوهد آخر مرة لعائلته عندما ذهب للجري في بلدة بنتلي، بالقرب من ألتون، في مقاطعة هامبشاير ، في حوالي الساعة 10:30 بتوقيت غرينتش يوم الأربعاء الماضي.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان: "ريتشارد زميل له قيمة كبيرة ومحبوب للغاية. نحن قلقون للغاية من أنه مفقود، وكلنا نأمل أن يتم العثور عليه بأمان وبصحة جيدة".

وقالت شرطة هامبشاير إن الدبلوماسي الأب لثلاثة أطفال، وهو من ورسيسترشاير في الأصل، يوصف بأنه أبيض، يبلغ طوله حوالي 6 أقدام، وله شعر رمادي ولحية، ولديه علامة ولادة نبيذ على وجهه.

وأضافت إن موريس شوهد آخر مرة وهو يرتدي بلوزة زرقاء بأكمام طويلة مع نصف سحاب وسراويل سوداء ومدربين أزرق.

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ودعت الشرطة "السكان في المناطق المحيطة ما إذا كان بإمكانهم المساعدة من خلال فحص الحظائر والمباني الخارجية والحدائق".

وقالت: "نود أن نطمئن الناس بأن لدينا فرق بحث احترافية تجري بحثًا شاملاً للمناطق المحلية ونطلب بكل احترام من أفراد الجمهور ألا يحاولوا البحث عن ريتشارد، خارج ممتلكاتك الخاصة، بأنفسهم".

وأضافت: "وحتى تتمكن الفرق من مراقبة جميع المجالات التي تم تفتيشها من قبل الشرطة بدقة وفقًا للمعايير المهنية وبالتالي يمكن للكلاب البحث إجراء التتبع المحتمل".

وختم بيان الشرطة قائلا: "نناشد مرة أخرى للحصول على معلومات ونطلب من السكان التحقق من المباني الملحقة بها بحثًا عن أي إشارات تدل على أن شخصًا ما كان يحمي هناك أو لم يتم التخلص منها".

عمل السيد موريس أيضًا كرئيس قسم المحيط الهادئ في وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث (FCO) ، القنصل العام في سيدني وكذلك المدير العام للتجارة والاستثمار في أستراليا.