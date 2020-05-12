الرئيس الأفغاني يعلن استئناف العمليات ضد طالبان

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أمر الرئيس الأفغاني أشرف غني الثلاثاء القوات الأمنية باستئناف عملياتها الهجومية ضد حركة طالبان ومجموعات أخرى بعد هجومين منفصلين أسفرا عن مقتل عشرات الأشخاص.

وقال غني في خطاب متلفز "أصدر أمرا لكل القوات الأمنية بوضع حد لموقعها الدفاعي، والعودة الى موقع الهجوم واستئناف عملياتها ضد العدو".

لم تتبن أي مجموعة حتى الآن هجمات الثلاثاء التي وقعت في العاصمة كابول وولاية ننغارهار في شرق البلاد لكن غني حمل حركة طالبان وتنظيم الدولة الإسلامية المسؤولية.

وقال غني "لقد شهدنا اليوم هجمات إرهابية نفذتها مجموعتا طالبان وداعش على مستشفى في كابول وجنازة في ننغارهار وكذلك هجمات أخرى في البلاد".

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وقتل 14 شخصا على الأقل بينهم رضع وممرضات حين اقتحم مسلحون مستشفى توليد في كابول. وأسفر هجوم انتحاري استهدف جنازة في شرق البلاد أيضا عن مقتل أكثر من عشرين شخصا من المشيعين.

ويأتي هذا التغيير في موقف الجيش الأفغاني بعد أشهر على تعهده بالرد بشكل دفاعي فقط على أي هجمات تشنها طالبان.

وكان هدف تلك الخطوة إظهار حسن نية قبل بدء محادثات سلام محتملة، لكن حركة طالبان لم تبادر بالمثل وقامت بدلا من ذلك بشن سلسلة هجمات بدأت مع توقيع المتمردين اتفاقا مع الولايات المتحدة.

واعتبر الرئيس غني أن استئناف العمليات ضروري "للدفاع عن البلاد وحماية مواطنينا والبنى التحتية وصد هجمات وتهديدات من قبل طالبان وكل المجموعات الإرهابية الأخرى".