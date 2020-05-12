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عبد العال يستدعي النائب إلهامى عجينة لسماع أقواله في واقعة مستشفى شربين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر  الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، استدعاء النائب الهامي عجينة، للمثول أمام هيئة مكتب المجلس المكونة من رئيس المجلس والوكيلين، وذلك لسماع أقواله في واقعة مستشفى شريبن.

كانت أزمة نشبت بين النائب والأطباء على خلفية زيارة النائب لمستشفى شربين المركزي،  والتى اعتبرتها نقابة الأطباء بالدقهلية تجاوز فى حقهم، رافضين إهانة أي طبيب أو توجيه الاتهام له بالتقصير في ظل الظروف التي تمر بها.

وطبقا للائحة الداخلية لمجلس النواب تستمع هيئة مكتب المجلس لأقوال النائب فى الجلسات القادمة، وتقرر بعد ذلك إما حفظ الأمر أو إحالته إلى لجنة القيم للتحقيق معه.

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