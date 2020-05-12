شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للإعلام" تكشف تفاصيل وفاة موظفة بقطاع الأخبار إثر إصابتها بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، ببالغ الحزن رشا حلمي الجعفرى والمحاسبة بقطاع الاخبار، والتي وافتها المنية اليوم إثر اصابتها بفيروس كورونا، مضيفة أن رشا حلمي تعالج من مرض السكر والتهاب مزمن بالكبد و كان أخر دخول لها مبني ماسبيرو 19 مارس لمنحها اجازة استثنائيه للأمراض المزمنه طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء .

وأضافت الهيئة فى بيان لها أنه يوم الاحد الماضي دخلت الزميله المستشفي حميات امبابه وهي تعاني من التهاب رئوي نتيجه الاصابه بفيروس كورونا وتوفيت صباح اليوم رحم الله الزميلة وتدعو الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم أهلها وذويها وزملائها الصبر والسلوان .

وأكدت الرعاية الطبية بالهيئة الوطنية للإعلام، أنها كانت تتابع حاله الزميلة منذ دخولها المستشفى وفي تواصل دائم مع زوجها وتم اتخاذ كافه الاجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة والمتبعة بمبنى الوطنية للإعلام.