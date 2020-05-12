شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عابد يطالب بعقد جلسة للبرلمان العربى ردا على اختيار توكل كرمان بحكماء فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو البرلمان العربى من رئيس البرلمان العربى وأعضاء البرلمان العربى بعقد جلسة طارئة البرلمان العربى لمناقشة جريمة إدارة فيس بوك النكراء باختيار توكل كرمان ضمن مجلس إدارة حكماء فيس بوك.

وقال "عابد" فى بيان له أصدره اليوم أن توكل كرمان تأتى على رأس الخونة من الداعمين الرئيسيين لتخريب وتمزيق الدول العربية خلال ماكان يسمى ثورات الربيع العربى مؤكدا ان توكل كرمان هى السبب فى كل مايحدث داخل اليمن من عمليات ارهابية وإجرامية ووجود للمليشيات المسلحة داخل اليمن وأكد النائب علاء عابد ان اتخاذ المسئولين عن ادارة الفيس بوك باختيار هذه الشخصية التى كانت سببا فى دمار اليمن وكانت تشجع الارهاب داخل الدول العربية ادى الى استياء وغضب شديدين لدى الرأى العام العربى.

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كما طالب النائب علاء عابد من البرلمان العربى إصدار قرارات بوقف تعامل الدول العربية مع فيس بوك ومنع بث إعلانات عبر فيس بوك ووقف استخدام فيس بوك عربيا ودوليا لمدة اسبوع ردا على قراره باختيار توكل كرمان ضمن مجلس حكماء الفيس بوك.

ودعا "عابد" من مسئولى فيس بوك التراجع الفورى عن هذا القرار الذى تسبب فى سخط عربى وإقليمي ودولى لان توكل كرمان يجب محاكمتها أمام المحكمة الجنائية الدولية بدلا من اتخاذ هذا القرار السيئ