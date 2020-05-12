شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المركز القومى لبحوث البناء بالبرلمان: أكواد جديدة للمدن الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف الدكتور خالد الذهبي رئيس المركز القومي لبحوث البناء والتعمير، عن تحديث المركز لعدد من الأكواد ومنها كود الطرق والخرسانة والأساسات، بالإضافة إلي أكواد جديدة منها علي سبيل المثال لا الحصر كود المدن الذكية وكود التشغيل والصيانة وكود الالياف الضوئية و كود جودة الحياة وكود حماية المطاعم العائمة من الحريق و كود التوصيلات الكهربائية و كود العائمات

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الاسكان والمرافق العامة بمجلس النواب برئاسة النائب عماد سعد حموده، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع موازنة المركز القومي لبحوث البناء والتعمير للعام المالي 2020/2021.

وقال الذهبي إن المركز يتعاون مع العديد من الجامعات والمراكز البحثية في مصر والخارج وكذلك يقوم بالعمل علي تدريب وتاهيل العديد من الكوادر البشرية.

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وأضاف الذهبي أن المركز يضم مجموعة من المعامل التي تم تحديثها علي اعلي مستوي ويعقد العديد من المؤتمرات والندوات العلمية كما قدم المركز بعض الاسهامات في بعض المشاريع القومية ومشاريع وزارة الاسكان في شتي بقاع مصر منها علي سبيل المثال تحويل محطة مياة مدينة تلا من معالجة ثنائية الي معاجلة ثلاثية.

وأشار الذهبي إلي أن المركز وبالتعاون مع البنك الدولي يعمل في مجال الوحدات السكنية الصديقة للبيئة وهو مشروع ايضا نتعاون فيه مع وزارة البيئة كما يتعاون المركز مع صندوق تطوير العشوائيات وكذلك في الاشراف علي المنافذ البرية في كل من طابا والسلوم.