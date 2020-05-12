"خطة البرلمان" توافق على مد إيقاف الضريبة على الأطيان الزراعية لمدة سنتين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم (113) لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان الزراعية، والذى يقضى بمد إيقاف ضريبة الأطيان لمدة سنتين أخريين، على أن تبدأ هذه المدة من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية، المنصوص عليها فى القانون رقم (143) لسنة 2017.
وينص المشروع على ألا تدخل فترة مد الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، كما يحرص على التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل فى المجال الزراعى، وتشجيعهم على زيادة الإنتاج الزراعى.
وينص مشروع القانون على:
ولا تدخل فترة مد الوقف المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة
المادة الثانيةيصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون
المادة الثالثةينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبار ا من تاريخ انتهاء العمل بالقانون رقم 143لسنة 2017
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